Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа. Соответствующая отметка появилась рядом с обращением к избирателям штата Северная Каролина, размещенной в аккаунте американского лидера. Он призвал заранее проголосовать по почте, а затем, когда откроются участки, пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать уже там. Администрация соцсети пометила это сообщение как нарушающее правила о «целостности выборов» и ограничила возможность операций с записью. Тем не менее доступ к ней сохранен, так как она может представлять общественный интерес. Ранее Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети.
2020-09-13T03:17:10+03:00
2020-09-13T03:17:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 13 сентября 2020
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