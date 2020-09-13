Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа. Соответствующая отметка появилась рядом с обращением к избирателям штата Северная Каролина, размещенной в аккаунте американского лидера. Он призвал заранее проголосовать по почте, а затем, когда откроются участки, пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать уже там. Администрация соцсети пометила это сообщение как нарушающее правила о «целостности выборов» и ограничила возможность операций с записью. Тем не менее доступ к ней сохранен, так как она может представлять общественный интерес. Ранее Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети.