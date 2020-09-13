Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал. Многодетные отцы смогут получить дополнительную единовременную выплату после рождения в семье третьего ребенка. Глава области, которого цитирует его пресс-служба, уточнил, что начисления будут суммироваться с материнским капиталом. По его словам, подобный проект планируется осуществить в рамках программы «Многодетный регион». Кроме того, Морозов выступил за поддержку женщин старше 35 лет, которые рожают первого ребенка.