Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2». Так, Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» выполнить работу по остановке проекта американским властям, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции. Более того, если даже проект будет завершен, его работа может быть осложнена получением лицензии, указывает Politico. При этом, издание отмечает, что изъятие разрешений по политическим причинам создаст возможность для оператора газопровода подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода — около 9,5 миллиардов евро.