Японка Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале она нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 53 минуты. Ранее 22-летняя японка выигрывала US Open в 2018 году.
2020-09-13T02:08:15+03:00
2020-09-13T02:08:15+03:00
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02:08, 13 сентября 2020
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