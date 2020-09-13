Японка Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финале она нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 53 минуты. Ранее 22-летняя японка выигрывала US Open в 2018 году.