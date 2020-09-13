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02:07, 13 сентября 2020

Посольство США в Ливии получило заверения маршала Халифы Хафтара о возобновлении добычи нефти в стране

Посольство США в Ливии получило заверения маршала Халифы Хафтара о возобновлении добычи нефти в стране. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном после обмена письмами между командующим Ливийской национальной армией и послом США Ричардом Норландом. Отмечается также, что США поддерживают финансовую модель, при которой есть гарантия того, что доходы от реализации нефти и газа будут распределяться открыто и использоваться на благо народа. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.



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