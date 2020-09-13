Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал голосование по почте. Он утверждает, что все последние выборы с использованием такого способа оборачивались катастрофой. При этом, он не привел конкретных примеров. Трамп неоднократно негативно высказывался в отношении метода голосования, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии. Он убежден, что этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги. Глава Белого дома пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Кроме того, по мнению Трампа, голосование по почте делает выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.
2020-09-13T02:06:42+03:00
2020-09-13T02:06:42+03:00
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02:06, 13 сентября 2020
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