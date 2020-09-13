В России стартует Единый день голосования. В 83 субъектах страны проводится порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Впервые выборы проходят в три дня. В Центризбиркоме это объяснили намерением развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом. Такой способ был впервые опробован на Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 11 и 12 сентября можно было проголосовать досрочно — на избирательных участках и за их пределами, например, во дворах и на дому. В Москве на довыборах муниципальных депутатов в двух районах досрочное голосование проходило онлайн. Сегодня, в основной день голосования, выборы будут проходить только на избирательных участках.
2020-09-13T02:04:30+03:00
2020-09-13T02:04:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708233-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 13 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…