В России стартует Единый день голосования. В 83 субъектах страны проводится порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Впервые выборы проходят в три дня. В Центризбиркоме это объяснили намерением развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом. Такой способ был впервые опробован на Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 11 и 12 сентября можно было проголосовать досрочно — на избирательных участках и за их пределами, например, во дворах и на дому. В Москве на довыборах муниципальных депутатов в двух районах досрочное голосование проходило онлайн. Сегодня, в основной день голосования, выборы будут проходить только на избирательных участках.