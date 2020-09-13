SpaceX представит новый прототип космического корабля Starshi

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship. Он будет собран примерно через неделю, а затем его начнут готовить к испытательному взлету. Об этом основатель компании Илон Маск написал в Twitter. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого заканчивались неудачей. По замыслу создателей, Starship в будущем сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.