Американская компания Sandvine, как выяснил Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии

Американская компания Sandvine, как выяснило агентство Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии. По данным источников, представители компании лично встречались с официальными лицами республики, после чего белорусские власти получили необходимое оборудование. Компания рекламирует свою продукцию как способную заблокировать более 150 миллионов сайтов, отмечает Bloomberg. Во время видео-конференции сотрудников, запись которой есть в распоряжении агентства, в руководстве компании говорили, что предоставили стране технологии, которые фильтруют около 40% интернет-трафика. Sandvine не стала комментировать ситуацию, в белорусском МВД на запрос агентства не ответили.
2020-09-13T01:11:13+03:00
2020-09-13T01:11:13+03:00
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01:11, 13 сентября 2020
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