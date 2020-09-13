Сериал «Вампиры средней полосы» с Михаилом Ефремовым в главной роли могут переснять. Об этом рассказал «РИА Новости» Артем Ткаченко, также сыгравший в сериале. Кто заменит осужденного за смертельное ДТП артиста, он не знает. По его словам, отснято половина материала. При этом ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщал агентству, что продюсеры еще не приняли решение. Ефремов в сериале исполнял роль Деда Славы — предводителя вампиров, проживающих в деревне под Смоленском.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил к восьми годам лишения свободы. Актер признал свою вину.