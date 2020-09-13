В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом. С начала пандемии число умерших с подтвержденным COVID-19 в столице достигло 4982, сообщает оперативный штаб. За прошедшие сутки выявили 670 новых случаев заражения. Всего, по последним данным, зафиксировано свыше 270 тысяч инфицированных, большая часть из них – почти 230 тысяч — выздоровели.

На этой неделе в Москве началась вакцинация от коронавируса. Она идет в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.