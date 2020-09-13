В военном госпитале в Москве умер военнослужащий, раненный при взрыве в Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских службах. По его словам, гвардии сержант Михаил Мильшин был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Ранее в пресс-службе Минобороны сообщали, что 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции на обочине сработало самодельное взрывное устройство. Один военный погиб, еще двое были ранены.