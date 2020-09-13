Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского удостоен специального приза жюри венецианского кинофестиваля

Главный редактор журнала искусство кино Антон Долин считает награду заслуженной.
Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля в этом году, стала картина «Земля Кочевников» китайского режиссера Хлои Джао.
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Главный редактор журнала искусство кино Антон Долин считает награду заслуженной.
Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля в этом году, стала картина «Земля Кочевников» китайского режиссера Хлои Джао.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…