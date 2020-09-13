В Белоруссии сегодня должна пройти очередная оппозиционная акция «Марш героев»

Несогласные с официально объявленными итогами выборов президента готовятся провести шествие в поддержку арестованных участников предыдущих митингов.

Марш героев в Минске запланирован на проспекте Независимости в два часа пополудни. В социальных сетях звучат призывы к многотысячному шествию в столице и других городах республики. Заявлено, что демонстрация на сей раз будет «знаковой и необычной», а ее название символизирует тех белорусов, которые весь последний месяц каждый день ведут борьбу с властью. Участников призывают одеваться по погоде и быть готовыми к мобильности. Среди требований — освобождение находящихся в заключении оппозиционных лидеров, задержанных на предыдущих акциях. Одним из требований остается и проведение новых честных и свободных выборов после ухода действующего президента страны Александра Лукашенко. Акции протеста в республике не утихают вот уже более месяца. Неделей ранее в стране прошел воскресный Марше единства, участие в котором по всей Белоруссии по данным платформы «Голос» приняли порядка 130 тысяч человек.

Накануне о поддержке требований сегодняшнего Марша героев заявила и Светлана Тихановская. Власти Литвы, где она сейчас находится, объявили о непризнании итогов голосования, прошедшего в соседней стране голосования.