В России сегодня состоится Единый день голосования

Выборы различных уровней проходят в 83 регионах страны, из них в 18 избирают губернаторов, а в 11 – депутатов законодательных собраний субъектов.

Серьезная борьба, по мнению экспертов, может развернуться за кресло главы Иркутской области, которое почти год назад покинул коммунист Сергей Левченко. Действующему исполняющему обязанности губернатора Игорю Кобзеву противостоит депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. Эксперты не исключают даже второго тура на фоне высокой популярности коммунистов в Иркутской области и сложных внутриэлитных раскладов.

В Архангельской области на результаты выборов могут оказать влияние одновременно отказ от строительства мусорного полигона на станции Шиес, против которого протестовали местные жители, и недавние планы по объединению с Ненецким автономным округом. Несмотря на то, что от них также отказались, и.о. архангельского губернатора Александр Цыбульский, считают эксперты, может потерять поддержку части жителей соседнего региона, которые также имеют право участвовать в выборах.

В свою очередь, выборы в городской совет Новосибирска, третьего по величине города России, примечательны участием в них широкой оппозиционной коалиции во главе с руководителем местного штаба Алексея Навального Сергеем Бойко. В прошлом году он занял второе место на выборах мэра, набрав почти 19% голосов.

В этом году впервые применяется норма о многодневном голосовании на выборах. Оно стартовало еще в пятницу.