По сведениям CNN, Минздрав и соцслужбы США корректировали отчеты по ситуации с коронавирусом. Это якобы делалось таким образом, чтобы они не противоречили позиции американского лидера Дональда Трампа. Телекомпания не приводит конкретных примеров, какие именно и когда вносились правки, чтобы принизить опасность коронавируса".