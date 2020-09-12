В лесах Амазонии погиб Риели Францискато – ведущий бразильский специалист «неконтактным племенам»

В лесах Амазонии погиб Риели Францискато – ведущий бразильский специалист по т.н. «неконтактным племенам». В минувшую среду он был убит стрелой аборигена. Как передает Би-би-си, 56-летний исследователь работал в Национальном фонде индейцев Бразилии. По мнению правозащитников, трагедию считать ответом коренных жителей на вырубку лесов Амазонии и добычу золота в этом регионе. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял, что племена индейцев нужно ассимилировать, а их территории осваивать. Президент также грозил распустить Фонд в котором работал Францискато.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…