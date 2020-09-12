Имам центральной мечети Грозного призвал вычислять и наказывать физической расправой критиков властей

Имам центральной мечети Грозного «Сердце Чечни» Аслан Абдулаев призвал вычислять и наказывать физической расправой критиков властей. Как передает «Кавказ. Реалии», имам приравнял пользователей интернета, не разделяющих позицию властей, к врагам всей мусульманской общины. При этом он особо упомянул оппозиционный Рамзану Кадырову телеграм-канал 1ADAT.