В Иране казнен известный борец греко-римского стиля, многократный чемпион страны Навид Афкари.

Перед казнью Афкари пережил и страшную экзекуцию – 74 удара плетью, после которой выживают далеко не все. Его обвинили в 20 преступлениях, среди которых убийство и измена родине. Афкари и двое его братьев участвовали в акциях протеста в 2018 году, более того, Навид был одним из организаторов. Так во всяком случае признал суд, однако Афкари и его мать уверяли, что признания он дал под пытками. Навида душили пластиковым пакетом и лили в ноздри алкоголь. Нужных обвинению слов добивались и от его братьев. Один из них, Вахид трижды пытался покончить жизнь самоубийством, но цели не достиг. Суд приговорил его к 54 годам тюрьмы. Третий брат – Хабиб, получил 27. Как и Навид, они тоже должны быть наказаны плетью. Остановить казнь не смогли ни обращения спортсменов, ни слова матери.

Сохранить Навиду Афкари жизнь просил даже Президент США Дональд Трамп, а также Президент Международного олимпийского комитета Тома Бах. В МОК заявили, что шокированы случившимся и выразили соболезнования семье и друзьям спортсмена.