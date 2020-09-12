Явка на онлайн-голосование в Москве стала рекордной за год использования системы электронного голосования в столице

Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве стала рекордной за год использования системы дистанционного электронного голосования в столице. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. По его словам, в Москве досрочно проголосовал 601 человек, это менее 1%. Около 5 тысяч захотели проголосовать электронно, но воспользовались этим правом 93, 5%. Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось сегодня в восемь вечера. Венедиктов считает, что разработанную столичными специалистами IT-платформу, которая показала свою надежность, нужно использовать и на предстоящих в 2021 году выборах депутатов Госдумы.