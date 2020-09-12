Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале

Фильм «Дорогие товарищи» режиссера Андрея Кончаловского удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. Главную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая. Продюсером выступил Алишер Усманов. Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В активе Кончаловского уже есть несколько призов венецианского кинофестиваля: два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также гран-при за «Дом дураков» (2002).

Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля в этом году, стала картина «Земля Кочевников» режиссера Хлои Джао. Фильм японца Киеси Курасавы «Жена шпиона» удостоился «Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру Картина мексиканца Мишеля Франко «Новый порядок» получила Гран-при жюри (второго «Серебряного льва Святого Марка»). Международное жюри киносмотра возглавляла актриса Кейт Бланшетт.