Температура воды в московской реке Чертановке поднялась до +50°С. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, подъем температуры зафиксирован в районе Бирюлево. Причиной он назвал сброс горячей воды из местной ТЭЦ. Бывший пресс-секретарь «Мосводостока» Игорь Епифанов предположил, что это мог быть аварийный сброс, которые устраивают, чтобы избежать крупных аварий.
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