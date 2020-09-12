Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Решение о проведении конкурса приняли в конце августа, но положения утвердили и опубликовали только 11 сентября. Итоги конкурса будут подведены на фестивале «Зодчество» в Москве, с 11 по 13 ноября. В самом Союзе считают, что Мавзолей стоит сделать филиалом Госмузея архитектуры имени Щусева. Мавзолей вместе с Красной площадью входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.