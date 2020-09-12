Более 600 жителей Москвы досрочно проголосовали на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов

Более 600 жителей столицы досрочно проголосовали на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Досрочное голосование началось 2-го и завершилось 12 сентября. Основной день выборов – завтра. Явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов этих же округов, по данным Общественного штаба превысила 93%.