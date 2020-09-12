Полиция Корсики задержала бойца мешанных единоборств Конора Макгрегора. Как сообщает ФРАНС-Пресс, его заподозрили в непристойном поведении сексуального характера в местном баре. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила еще 10 сентября, он был временно помещен под стражу, сегодня отпущен в середине дня. Позже Франс Пресс со ссылкой на адвоката Макгрегора сообщило, что полиция отозвала обвинения без судебного разбирательства. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, осенью 2018 года он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке.
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