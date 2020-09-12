Палестинский посол покинул Бахрейн после решения королевства установить с Израилем дипломатические отношения. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», аналогичные события произошли в ОАЭ — посол Палестины так же был отозван из Абу-Даби. Ранее королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.
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