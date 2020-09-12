Председатель МГС Ольга Егорова, которая покидает должность, может перейти в мэрию Москвы. По сведениям источников РБК, она станет советником или помощником Сергея Собянина. В этом случае она будет отвечать за взаимодействие с судами. В пресс-службе мэрии сказали, что не обладают информацией о дальнейшем месте работы Егоровой. ВККС рассмотрит заявление Егоровой об отставке 22 сентября В августе комиссия одобрила на должность главы Мосгорсуда кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Он был единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…