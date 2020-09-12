В «Комитете против пыток» утверждают, что нашли доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева

Сотрудники «Комитета против пыток» утверждают, что нашли доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева — модератор чата оппозиционного Рамзану Кадырову телеграм-канала 1ADAT. Ранее в сети появилась видеозапись, на которой молодого человека пытают. Юристы сделали вывод, что у похитителей был доступ к техническим средствам или полномочия, позволяющие получить биллинг телефона Тепсуркаева и установить локацию абонента. Поскольку похищение произошло на территории Геленджика, юристы «Комитета против пыток» уже подали заявление в местные правоохранительные органы.