Белоруссия вернула войска с западной границы в места постоянной дислокации

Но, как заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам совещания у президента, адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено. В последние часы, как передает РИА «Новости», Минобороны Белоруссии зафиксировало переброску танкового батальона США на литовский полигон в 15 км от границы с республикой.