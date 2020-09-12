Семь футболистов клуба «Ротор» заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара» в воскресенье все равно состоится. Между тем, волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче против «Краснодара».