Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойцов ОМОН прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозила им ответственностью за содеянное. В заявлении Тихановской говорится, что у силовиков все еще есть шанс перейти на сторону белорусского народа и отказаться выполнять приказы командования.