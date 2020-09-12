Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойцов ОМОН прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозила им ответственностью за содеянное. В заявлении Тихановской говорится, что у силовиков все еще есть шанс перейти на сторону белорусского народа и отказаться выполнять приказы командования.
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