Движение «Голос» получило около 600 сообщений о возможных правонарушениях на выборах в регионах России. Основными темами обращений стали нарушение прав наблюдателей и членов комиссий, подкуп и принуждение избирателей, фальсификации, централизованная подача списком на надомное голосование. Регионами-лидерами по числу сообщений о возможных нарушениях стали Краснодарский край, Самарская и Челябинская области. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что существенных нарушений на выборах не выявлено.
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