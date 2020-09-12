Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 20:03, 12 сентября 2020

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила «Эху Москвы», что разрешений на полет в этом районе не выдавалось.

Самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой, на поверхности были найдены обломки и раскрывшийся парашют. На месте работают спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Двухместный самолет Evektor-Aerotechnik SportStar Plus производится в Чехии, в основном используется в спортивной авиации. По данным из открытых источников, у него был частный владелец.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 7388 06.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 425 6 55537 08.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 289 6 37854 10.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 245 6 36064 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 260 6 38762 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Немецкие спецслужбы сообщают о серьезных указаниях на участие Кремля в отравлении Алексея Навального По информации журнала Spiegel, немецкие органы подозревают преступников в жестоком расчете…

5 84 6 32928
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 112 6 19510 07.09
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

«А если вы грибами отравитесь, мы тоже должны уголовное дело возбуждать?» Их было немного, — 20 человек. Против полицейского беспредела в Беларуси, против официальной позиции России, поддержавшей диктатора, против преследования оппозиционных политиков…

5 38 6 7057 17:57
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 55 6 10419 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 330 6 65235 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 42 6 8438 11.09
8читать ;смотреть
Новости

Главный судмедэксперт России, чей центр изучал анализы Алексея Навального, ушел в отставку Андрей Ковалев сказал РБК, что уволился по собственному желанию…

5 51 6 25241
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Открытое письмо Светлане Алексиевич Не сомневайтесь — мы двумя руками не только за свободную, но и за независимую и суверенную Беларусь! Мы против визита в Москву (или в Сочи) того, кто приказал стрелять в безоружных…

5 71 6 15008 11.09
Новости

МВД Белоруссии насчитало лишь 450 участников протестных акций, которые прошли накануне Выступления в поддержку властей, как утверждают в ведомстве, собрали около 800 человек…

5 35 6 7386
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…

5 157 6 37441 15:25
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 91 6 22590 09.09

Популярное за неделю

Новости

Уволился главный судмедэксперт России, чей центр участвовал в исследовании анализов Алексея Навального Андрей Ковалев сказал РБК, что написал заявление по собственному желанию из-за нарушений трудовой дисциплины…

5 52 6 54736
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 54 6 124298 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3307263
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 2823 06.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 137 6 268465 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 88 6 164699 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8735140
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4629687

Сегодня в эфире