Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила «Эху Москвы», что разрешений на полет в этом районе не выдавалось.

Самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой, на поверхности были найдены обломки и раскрывшийся парашют. На месте работают спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Двухместный самолет Evektor-Aerotechnik SportStar Plus производится в Чехии, в основном используется в спортивной авиации. По данным из открытых источников, у него был частный владелец.