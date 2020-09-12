Адвокат Эльман Пашаев отверг обвинения в свой адрес в приватизации квартиры у душевно больной женщины путем обмана. В интервью ТАСС он назвал это «глупостью и бредом».

Ранее адвокат Владимир Слащев, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что московская семья Кирсановых уже около 20 лет пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире душевно больной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья.