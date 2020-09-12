Александр Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и Литве завершатся в ближайшее время. Как передает госагентство «Белта», глава государства провел совещание" с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии. Лукашенко ранее поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше.
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