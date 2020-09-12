Члена КС белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в изолятор в Жодино

Об этом сообщила ее адвокат. Причины перевода пока неизвестны. Колесникова 7 сентября была похищена в центре Минска. Как рассказали ее соратники, ее пытались насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала свой паспорт. Официальные белорусские СМИ утверждают, что Колесникова была задержана на границе с Украиной. Колесникова подозревают по делу о призывах к захвату власти. Фигурантом того же дела является юрист Максим Знак, также входящий в президиум координационного совета оппозиции.