Члена КС белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в изолятор в Жодино

Об этом сообщила ее адвокат. Причины перевода пока неизвестны. Колесникова 7 сентября была похищена в центре Минска. Как рассказали ее соратники, ее пытались насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала свой паспорт. Официальные белорусские СМИ утверждают, что Колесникова была задержана на границе с Украиной. Колесникова подозревают по делу о призывах к захвату власти. Фигурантом того же дела является юрист Максим Знак, также входящий в президиум координационного совета оппозиции.
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