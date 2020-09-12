Британская компания AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Эксперимент был прерван из-за заболевания добровольца. О том каковы симптомы заболевания волонтера в компании не сообщили, но испытания были приостановлены, что в такой ситуации является обычной процедурой. Нужно сперва выяснить, отчего случилось ухудшение состояния и связано это с вакциной или нет. Для возобновления работы необходимо разрешение регулирующего органа Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. После исследования, которое продолжалось с момента приостановки эксперимента, с шестого сентября комиссия рекомендовала регулирующему органу дать положительный ответ. Работы были возобновлены. Сейчас они находятся на третьей стадии. Вторая показала, что вакцина дает стойкий иммунный ответ с естественными для прививок побочными эффектами – головной болью, повышение температуры и ломотой.

Фармацевтический гигант AstraZeneca уже заключил контракт на поставку четырехсот миллионов доз в США и такого же количества в Европу. Поставки должны начаться в конце года.