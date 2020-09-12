В Общественном штабе утверждают, что электронное голосование в Москве проходит без нарушений

Нарушений в ходе электронного голосования на дополнительных муниципальных выборах в Москве не зафиксировано, явка на 12:00 второго дня составила 87%. Об этом «Интерфакс» сообщила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова. Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов сообщил, что атак на систему электронного голосования, в рамках которого проходят дополнительные муниципальные выборы в Москве, не зафиксировано, система готова отразить любые такие попытки.

13 сентября пройдет основной день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. По мнению члена совета общественного движения «Голос» Андрея Бузина, трехдневное голосование на выборах ведет к снижению уровня общественного наблюдения. Конечно, возникают серьезные подозрения, что досрочное голосование при плохом контроле можно сильно фальсифицировать, добавил Бузин.