Сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда арестовали жителя Кембриджа, отправившего по почте взрывное устройство на север Лондона. Полиция уточняет, что 20-летний злоумышленник доставлен в участок, расследование инцидента продолжается.