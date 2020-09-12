Корпус стражей исламской революции пообещал возмездие Бахрейну за нормализацию отношений с Израилем. В заявлении КСИР говорится, что виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жесткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна. Также отмечается, что решение о нормализации отношений «является позорным актом и большим безумием и не обладает никакой легитимностью». Накануне Дональд Трамп сообщил, что королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения.