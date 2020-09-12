Технические проблемы ракет-носителей стали причиной сразу двух неудачных ракетных пусков, произведенных США и Китаем

Технические проблемы ракет-носителей сегодня стали причиной сразу двух неудачных ракетных пусков, произведенных США и Китаем. В первом случае на орбиту не вышел аппарат американской частной компании, во втором – авария произошла с ракетой, запущенной в рамках государственной космической программы КНР.

Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии. В сообщении компании в твиттере старт назван «успешным», однако сам полет, как отмечается «закончился на этапе работы первой ступени». Со своей ракетой Astra, образованная в 2016-м, участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов минобороны США, но к заданному сроку вывести спутники на орбиту не смогла. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте этого года аппарат Astra разрушился на стартовом комплексе. Сегодня же неудачей завершился пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» со спутником «Цзилинь-1» с космодрома в провинции Ганьсу. В настоящее время, как сообщает агентство Синьхуа, устанавливаются причины аварии и детали случившегося. В этом случае технические неполадки были выявлены уже во время полета, спутник на заданную орбиту выведен так и не был. Впрочем, это одна из немногих неудач, с которыми в последнее время столкнулись в Поднебесной — на сегодня КНР реализует свою программу марсианских исследований, а уже 2024 год Пекин запланировал высадку на Луну.

Неделей ранее Китай произвел успешный запуск космического корабля многоразового использования. После полета он благополучно приземлился в запланированном месте.