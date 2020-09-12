Первые официальные переговоры Афганистана с представителями запрещенного в России «Талибана» стартовали сегодня в Дохе – их называют по-настоящему историческим событием, произошедшем впервые за десятилетия. В ООН, Евросоюзе и НАТО выразили надежду на скорое восстановление мира.

В том, что переговоры будут трудными, не сомневается никто. Об этом на церемонии открытия упомянули все выступающие. Талибы по-прежнему надеются восстановить исламский эмират, Кабул настроен двигаться в сторону демократии. Тем не менее стороны заявляют о готовности искать компромисс, чтобы остановить конфликт, длящийся десятилетиями. Обе стороны представляют по 21 делегату. Их призвали включить в переговорный процесс женщин, жертв и этнические группы. Председатель афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и напомнил, что с февраля, когда талибы подписали с США мирное соглашение, в стране были убиты 12 тысяч мирных жителей и еще 15 тысяч ранены. Но, как отмечает агентство France-Presse, призыв Абдуллы представитель радикального исламской группировки в своей речи оставил без ответа – талибы воспринимают насилия как рычаг давления в переговорах. Соглашение, о котором идет речь, предусматривает вывод американских войск из Афганистана и освобождение тысяч боевиков в обмен на обязательство со стороны «Талибана» не использовать территорию страны для подрыва безопасности США и их союзников. От выполнения этих условий зависело начало текущих переговоров. Ранее в Вашингтоне подтвердили, что к зиме сократят контингент до 4,5 тысяч военнослужащих.

Вторжение США в Афганистан началось после теракта 11 сентября, 19-ая годовщина которого была накануне. Гражданская война в стране продолжается с конца 1970-х годов.