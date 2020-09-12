Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина

Решение о проведении конкурса приняли в конце августа, но положения утвердили и опубликовали только 11 сентября. Президент Союза архитекторов России сказал «Эху», что организация не предлагает вынести из Мавзолея тело Ленина. Конкурс объявлен с целью заранее определить перспективы памятника архитектуры на тот момент, когда вождь революции все-таки будет захоронен, — объяснил Николай Шумаков. Он добавил, что Союз архитекторов намерен пригласить в жюри также общественных деятелей и министра культуры Ольгу Любимову.

Член Президиума ЦК КПРФ считает предвыборной провокацией конкурс идей по использованию Мавзолея в случае захоронения тела Ленина. Валерий Рашкин сказал «Эху», что осуждает эту инициативу. По мнению Валерия Рашкина, эта идея забудется сразу же после выборов.