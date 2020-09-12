В Белоруссии возбудили уголовное дело на исполнительного секретаря КС оппозиции Игоря Кравцова

Как передает официальное агентство «Белта», Кравцова подозревают в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления должностными полномочиями. Кравцов сейчас находится на Украине. По его словам, несколько дней назад под угрозой уголовного дела от него потребовали увезти из Белоруссии Марию Колесникову.

Между тем при выдворении белорусских оппозиционеров властями в машину, на которой 7 сентября Мария Колесников, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекали линию пограничного и таможенного контроля украино-белорусской границы, были подброшены документы. Пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков считает, что таким образом власти готовились дискредитировать оппозицию. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Когда нас с Иваном посадили на нейтральной территории в его машину, мы обнаружили в бардачке набор документов. В машине были наши паспорта, страховки, тесты на коронавирус, который якобы сделанные в тот же день, когда мы были похищены. Были какие-то непонятные авиабилеты обнаружили только когда подъехали к украинской границе: для нас с Иваном в Турцию, а для Марии через Вену. Из всех этих кусочков становится А.Родненков. Мария Колесникова тогда покинула машину, порвала свой паспорт и пошла в сторону белорусской границе, где ее задержали. Сейчас Колесниковой предъявлены обвинения в призывах к незаконному захвату власти. Сегодня ее перевели из СИЗО Минска в Жодино.