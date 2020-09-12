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18:02, 12 сентября 2020

Более 30 человек задержаны в Минске в ходе «Женского марша»

Более 30 человек задержаны в Минске в ходе «женского марша». Это данные правозащитного центра «Весна». Список задержанных правозащитники публикуют на своем сайте. Среди задержанных — два журналиста телеканала «Белсат». Официальных данных о задержанных пока не поступало.

На так называемый «Женский марш» в центре Минска вышли несколько тысяч человек. В ходе него не обошлось без жестких задержаний со стороны силовиков, а также неизвестных.

Все началось на площади Свободы, куда изначально пришли несколько сотен протестующих – подавляющее большинство из них были женщины. Оппозиция призывала их устроить «самый громкий» марш и выразить солидарность всем белорускам, которые пострадали за последний месяц. Изначально не вмешивавшаяся в происходящее милиция затем начала призывать расходиться, а после – проводить задержания. Причем участвовали в них и неизвестные в зеленой форме без знаков различия и в балаклавах. Являются ли они сотрудниками силовых ведомств, неизвестно. Как передает белорусское интернет-издание Tut.by, они силой стали заталкивать участниц акции в микроавтобусы. Некоторые в ответ пытались сорвать с неизвестных балаклавы. Всего, по данным правозащитного центра «Весна», в центре Минска были задержаны свыше 30 человек, в том числе два журналиста телеканала «Белсат».

Акция на этом, впрочем, не закончилась – «Женский марш» продолжился движением колонны по центральным улицам и проспектам белорусской столицы. К ним присоединились и протестующие из других частей города. Чаще всего звучал лозунг «Где наша Маша?» — в честь члена президиума Координационного совета оппозиции и одного из лидеров протестов Марии Колесниковой, которая содержится под стражей. По разным оценкам, в общей колонне шли от 5 до 10 тысяч человек. Сейчас участницы постепенно расходятся.

Протесты в Белоруссии не утихают уже более месяца. На завтра в Минске запланирована очередная большая демонстрация под названием «Марш Героев». На предыдущие подобные акции по воскресеньям приходили от нескольких десятков до более сотни тысяч человек.



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