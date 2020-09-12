Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа ЧМ «Формулы-1» Гран-при Тосканы. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, третье — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стартует в завтрашней гонке с 12-й позиции.