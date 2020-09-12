Россия ответит на возможные санкции Запада, которые могут ввести из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Без реакции это оставлять нельзя, подчеркнул Лавров.