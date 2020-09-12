У арестованного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова с 8 сентября держится высокая температура. Об этом «Дождю» рассказал его адвокат Антон Гашинский. По его словам, Шклярову отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. У Шклярова также сломан палец, но обстоятельства получения травмы неизвестны. Ранее адвокат рассказывал, что Шкляров находится в СИЗО в пыточных условиях — над ним издеваются, оказывают психологическое давление, в том числе запрещают получать и передавать письма.