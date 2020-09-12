У арестованного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова с 8 сентября держится высокая температура. Об этом «Дождю» рассказал его адвокат Антон Гашинский. По его словам, Шклярову отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. У Шклярова также сломан палец, но обстоятельства получения травмы неизвестны. Ранее адвокат рассказывал, что Шкляров находится в СИЗО в пыточных условиях — над ним издеваются, оказывают психологическое давление, в том числе запрещают получать и передавать письма.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…