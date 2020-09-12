Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» объявил о бессрочной забастовке. Как объясняет стачком в своем Telegram-канале, сотрудники отказываются от работы в знак протеста против решения минского суда о признании незаконной начатой 17 августа стачки.
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