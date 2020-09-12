В Минске проходит «Женский марш», участницы которого выступают против результатов выборов президента

На площади Свободы в белорусской столице проходит «Женский марш», участницы которого выступают против результатов выборов президента. По данным Tut.by, несколько сотен женщин не подчинились требованию полиции разойтись, после чего начались задержания. Несколько десятков участниц были задержаны людьми в балаклавах и без опознавательных знаков. Сами женщины заявляли, что просто гуляют. В МВД Белоруссии подтвердили факт задержаний, но точное число задержанных обещали назвать позже. В ведомстве напомнили о «незаконности» данной акции.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…