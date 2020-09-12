В Минске проходит «Женский марш», участницы которого выступают против результатов выборов президента

На площади Свободы в белорусской столице проходит «Женский марш», участницы которого выступают против результатов выборов президента. По данным Tut.by, несколько сотен женщин не подчинились требованию полиции разойтись, после чего начались задержания. Несколько десятков участниц были задержаны людьми в балаклавах и без опознавательных знаков. Сами женщины заявляли, что просто гуляют. В МВД Белоруссии подтвердили факт задержаний, но точное число задержанных обещали назвать позже. В ведомстве напомнили о «незаконности» данной акции.